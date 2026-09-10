Ferentino, nuovo museo archeologico ecco l’inaugurazione

Un nuovo spazio per custodire il passato, raccontare l’identità della città e trasformare il patrimonio archeologico in un’opportunità di conoscenza e valorizzazione del territorio. Ieri è stato inaugurato il Museo Archeologico di Ferentino (MAF), con un articolato programma di appuntamenti che ha accompagnato cittadini e visitatori dal pomeriggio fino alla serata. Momento particolarmente significativo per Ferentino, città che conserva un patrimonio storico e archeologico di straordinario valore. Il nuovo Museo nasce con l’obiettivo di offrire una casa a questa eredità e, allo stesso tempo, costruire un luogo vivo, capace di dialogare con il presente e di avvicinare pubblici diversi alla storia della città.

Redazione Digital