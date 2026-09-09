Veroli, da Londra live music al Caffè Arci con Giampiero e David

Veroli, music live da Londra al Caffè Arci con Giampiero De Angelis e David Addesse. Il prossimo 11 settembre dalle 19 D&G in corcerto. Durante l’esibizione musicale si potranno degustare aperitivi e cocktails. Giampiero De Angelis lavora a Londra ma ha iniziato la sua carriera a Veroli. Ha frequentato il Saint Louis di Roma e successivamente ha insegnato in Canada presso l’Arcadia Music School, una delle scuole più rinomate in Ontario. De Angelis ha fondato la GL Entertainment con Luca Pigliarolo. Ha suonato in diversi tour con artisti locali e internazionali, diretto e arrangiato musiche per show teatrali finendo per collaborare con Myles Erlick attore, ballerino e cantante dello show di Netflix “The Next Step” https://youtu.be/Ow_zhSFg9j0?si=AUabWGu5rYPSvpuk

I brani pop rock di De Angelis saranno accompagnati dalla splendida voce di David Addesse. Durante lo spettacolo musicale prevista anche l’esibizione di alcuni special guests che da anni collaborano con De Angelis e la band.

Redazione Digital