Marina Berlusconi cavaliere del lavoro, ecco la nomina di Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Marina Elvira Berlusconi Cavaliere del Lavoro. Marina Berlusconi, presidente di Mondadori e di Fininvest, figura nell’elenco dei 25 Cavalieri delLavoro, nominati dal Capo dello Stato, su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Nel ringraziare il capo dello Stato, Marina Berlusconi ha dedicato l’onorificenza a «Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà “il Cavaliere”. Ha creduto in me, mi ha sostenuto e mi ha dato la possibilità di fare il mestiere che ritengo il più bello del mondo, quello dell’editore».

Nata a Milano nel 1966, Marina Elvira Berlusconi è la primogenita di Silvio Berlusconi. È presidente di Mondadori, azienda in cui è entrata da giovanissima. Sin dall’inizio, si è occupata in prima persona della gestione e delle strategie del gruppo editoriale che è ormai prossimo a raggiungere il miliardo di ricavi. «Da oltre vent’anni ho l’onore di presiedere un grande gruppo come Mondadori, vero e proprio patrimonio del nostro Paese, che ha fatto della libertà e del pluralismo la sua ragion d’essere», ha sottolineato Marina Berlusconi, nella nota di commento all’onorificenza ricevuta. «Voglio quindi condividere questo riconoscimento con ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori, e, più in generale, con le persone di Mediaset e di

tutto il Gruppo Fininvest. La mia nomina di oggi è allo stesso tempo un premi al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione». Nel luglio 1996, inoltre, Marina Berlusconi ha assunto la carica di vicepresidente di Fininvest, holding che detiene la maggioranza di MediaForEurope (l’ex Mediaset) e di Mondadori, il 30% di Banca Mediolanum e la proprietà del Monza Calcio. Ha mantenuto tale ruolo sino all’ottobre 2005, quando è stata nominata presidente della cassaforte. Dopo la morte del padre, Marina Berlusconi è diventata prima azionista di Fininvest con il 26% del capitale, al pari del fratello Pier Silvio. Oltre a Marina Berlusconi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito del Cavalierato del Lavoro altre 24 persone fra cui il numero uno di Unipol, Carlo Cimbri, la stilista Mari Chiara Boni, la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, e Lucia Aleotti della ditta farmaceutica Menarini. Nell’elenco figurano poi il presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton, Pietro Beccari, il patron di Cantine Ferrari, Matteo Bruno Lunelli, Edoardo Roncadin, fondatore dell’omonimo gruppo, e Fausto Manzana, fondatore di Gpi. corriere.it