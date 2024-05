Veroli, in vendita abitazione in pietra con terrazzo panoramico

“Casa semindipendente in pietra situata nella tranquilla località di Colle Grosso, a pochi minuti dalla piazza di Santa Franesca e dal Centro di Veroli. Questa proprietà unica si distingue per i suoi spazi ben distribuiti e confortevoli, ideali per chi cerca pace e serenità.



Al piano terra, un accogliente salottino con camino in pietra crea un’atmosfera calda, mentre la cucina completa e un bagno garantiscono praticità. Salendo al primo piano attraverso una suggestiva scala a chiocciola, troverai una spaziosa camera da letto per adattarla alle tue esigenze. Al secondo piano, altre due stanze luminose e un incantevole balcone offrono una vista mozzafiato. I soffitti con travi in legno aggiungono un tocco rustico e autentico, mentre gli ingressi indipendenti su ogni piano assicurano comfort e privacy per tutti gli abitanti. All’esterno, una corte accogliente, un giardino esclusivo e una cantina completano l’offerta di questa casa da sogno. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere in questo angolo di paradiso a Colle Grosso, contattaci ora per una visita”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital