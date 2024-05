Premio “Bruno Sardellitti”, a Sora rappresentazione teatrale in lingua inglese

“Seconda edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti” – hanno affermato gli organizzatori – L’Auditorium Cesare Baronio, sold out, ha ospitato mercoledì 29 maggio la quinta e ultima rappresentazione con gli alunni della Scuola Beata Maria de Mattias di Sora. I giovani attori hanno messo in scena lo spettacolo intitolato “Alice and Dorothy in the Wonderful Land of Oz”. Una rappresentazione eseguita completamente in lingua inglese che ha raccolto applausi a scena aperta.Standing ovation ottenuta anche dalle altre compagnie scolastiche partecipanti. Dall’Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone di Arpino (sede di Santopadre) con “Aggiungi un posto a tavola” all’Istituto Comprensivo Sora 1 con “Domani è un altro giorno” passando per l’Istituto Comprensivo Sora 2 con “L’Imperatore è nudo” fino all’Istituto Comprensivo Sora 3 con “Belle e la Bestia” e la già citata Scuola Beata Maria de Mattias. Adesso la palla passa alla giuria di esperti per i giudizi sulle varie esibizioni. La suddetta giuria è composta da Federico Mantova, dal Professor Antonio Mantova, dalla Professoressa Anna Lucia Mazzenga, dalla Dottoressa Cleopatra Iafrate e dall’insegnante Isabella Sardellitti. L’evento, organizzato dall’associazione ImpresArte (presieduta da Giuseppe Ruggieri con Gianni Iacobelli nella veste di direttore artistico) in collaborazione con la Compagnia Riccardo Gulia, celebra una delle figure più attive nel panorama artistico e culturale della città volsca. La kermesse però vivrà il suo momento clou il prossimo 20 giugno nella località di San Luigi Gonzaga a Sora con la premiazione ufficiale all’interno di una serata di gala impreziosita dalla presenza di illustri ospiti del mondo del cinema, del teatro e della musica italiana. Da sottolineare che il premio vanta in questa edizione il patrocinio della Provincia di Frosinone, del Comune di Sora e della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori)”.



Redazione Sora