Madre e figlio trovati morti nella loro abitazione, da giorni non si vedevano

Un uomo di 58 anni e la madre 85enne sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Marina a Ururi, in provincia di Campobasso. Intorno alle 10 i vigili del fuoco hanno forzato la porta per consentire l’ingresso delle forze dell’ordine che erano state avvertite da alcuni vicini, insospettiti perché da giorni non notavano movimenti né sentivano rumori dalla casa. I carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Larino, competente per territorio, stanno verificando l’ipotesi di omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il cinquantottenne avrebbe strangolato la madre e poi si sarebbe tolto la vita. Restano da accertare la dinamica e il momento dei decessi. Sul posto anche la sindaca del paese Laura Greco. corriere.it