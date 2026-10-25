Frosinone, centrosinistra unito a sostegno della candidatura di Iacovissi

“Dopo quindici anni, il centrosinistra di Frosinone ritrova l’unità. Con la candidatura di Vincenzo Iacovissi a sindaco si apre una nuova fase politica per il capoluogo. Un risultato importante, frutto di un percorso di confronto e di un lavoro condiviso tra le forze progressiste. Un ringraziamento particolare va ad Angelo Pizzutelli, che con generosità e senso di responsabilità ha scelto di mettere l’unità della coalizione davanti alle aspirazioni personali. Un gesto di grande valore politico. Ora la sfida è trasformare questa unità in un progetto credibile per Frosinone, mettendo al centro lavoro, sviluppo, servizi, giovani e qualità della vita. Dopo anni di divisioni e immobilismo del centrodestra, la città merita una prospettiva diversa. Non vogliamo essere soltanto un’alternativa alla destra. Vogliamo costruire un’alternativa per Frosinone. E da oggi lavoriamo, insieme, per farlo”. Lo comunica PD Frosinone.