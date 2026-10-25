E’ tornata l’ora solare, lancette indietro di un’ora

E’ tornata l’ora solare nella notte tra sabato e domenica. Si chiude il periodo di ora legale che per quest’anno ha consentito minori consumi di energia e di ridurre le emissioni di CO2. Lo comunica Terna secondo i cui dati questo risultato ha portato a un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. I sette mesi di ora legale hanno prodotto benefici anche a livello ambientale, con una riduzione delle emissioni di CO2 stimata per circa 140 mila tonnellate, spiega Terna. Secondo l’analisi di Terna, dal 2004 al 2026, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di oltre 12,3 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,4 miliardi di euro. Il cambio dell’ora tra sabato 24 e domenica 25 ottobre: tra le 3 e le 2 lancette indietro di 60 minuti. ansa.it