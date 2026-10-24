Frosinone, walk for the cure contro il tumore al seno. Prevenzione e raccolta fondi per la ricerca. Il prossimo 25 ottobre presso Parco Matusa alle 9. Inizio manifestazione alle 11. Gli interessati potranno ritirare anche la maglietta dell’evento. Donazione minima 10 euro per contribuire ai progetti Komen Italia. “Non è solo una camminata – ha affermato Marta di Palma, presidente associazione Le ciociare – È un messaggio che attraversa tutta la Ciociaria. È la Walk for the Cure itinerante: un progetto in collaborazione con Komen Italia, per parlare di prevenzione, sensibilizzare e sostenere le donne che affrontano il tumore al seno”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital