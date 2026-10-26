Inseguimento rocambolesco, in Ciociaria fermati dalla Polizia

I poliziotti, durante un pattugliamento strategico, hanno notato i due uomini con atteggiamento sospetto e hanno intimato immediatamente l’Alt.

A quel punto, uno dei due tenta verosimilmente di sottrarsi, attraversando velocemente la strada per raggiungere il lato opposto e nel farlo, si disfa di una chiave inglese e di uno spadino artigianale. Nella circostanza, i due lasciano cadere a terra anche un cappellino nero ciascuno. Al termine delle formalità di rito, per entrambi è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate.

Redazione Digital