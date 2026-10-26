Droga in mezzo alla strada, in Ciociaria fermato

Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa e alla prevenzione dei reati. Una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora ha fermato e deferito un uomo colto in violazione delle misure di prevenzione personali a suo carico. I fatti si sono svolti durante un normale servizio di perlustrazione delle vie cittadine, quando gli agenti hanno notato e deciso di sottoporre a controllo un soggetto che si spostava a piedi con fare sospetto. Dalle verifiche effettuate, è emerso che l’uomo era gravato dalla misura del divieto di ritorno nel comune volsco, provvedimento a cui l’uomo ha palesemente contravvenuto. Nel corso dei successivi accertamenti, i poliziotti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo sostanza stupefacente di 0,90 grammi derivati della canapa indiana, contestualmente sequestrata. Alla luce di quanto accertato, il soggetto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione e segnalato alla competente prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente.

Redazione Digital