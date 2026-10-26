È venuta a mancare Anna Cibba, ved. Arci. Una vita trascorsa con suo marito Alessandro affiancandolo in tutte le iniziative imprenditoriali. Colonna portante della famiglia, instancabile nelle sue innumerevoli attività, tra tutte lo storico Caffè Arci che ha gestito per moltissimi anni insieme all’Hotel Eden, al ristorante e alla pizzeria; riferimento in tutta la provincia di Frosinone e non solo, memorabili banchetti e cerimonie portavano puntualmente la firma della sig.ra Anna. Con la sue energie ha contribuito alla crescita economica e sociale del suo paese natale. Generosa e cordiale, ricordata con affetto da tutti.

I funerali si terranno il prossimo 27 ottobre alle 15 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli (FR). La redazione di Area C quotidiano partecipa al dolore dei familiari.

Emma Moriconi

Direttrice