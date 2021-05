Gli agenti delle Volanti della Questura hanno denunciato una donna per danneggiamento aggravato e il personale del Commissariato di P.S. di Fiuggi ha denunciato un uomo per violenza privata e minaccia. Gli agenti delle Volanti della Questura hanno ricevuto una richiesta di intervento in quanto una persona stava tentando di introdursi in un appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno notato una donna intenta ad aprire la porta con arnesi atti allo scasso, in compagnia della figlia minorenne. La 40enne aveva danneggiato il portone d’ingresso di un appartamento ATER, al fine di occuparlo. I poliziotti, quindi, hanno proceduto al sequestro di cacciavite, scalpello e mazzetta da muratore e hanno denunciato la donna per danneggiamento aggravato.

