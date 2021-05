Nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, i Carabinieri di Alatri traevano in arresto in flagranza di reato un 34enne cittadino rumeno (già censito per reati in materia di stupefacenti), perché responsabile di “evasione”. Il prevenuto, già noto agli operanti in quanto sottoposto, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Frosinone, agli arresti domiciliari nel citato centro dallo scorso 13 aprile, veniva notato mentre camminava a piedi nei pressi della propria abitazione senza autorizzazione, contravvenendo quindi al citato provvedimento. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria veniva nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.

Redazione Digital