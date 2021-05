«Nell’ultimo anno 25 mila aziende hanno cessato la loro attività a livello nazionale ed a Roma sono state 3.200 su 189 mila – ha affermato Sergio Paolantoni, presidente della Fipe Confcommercio di Roma – Il 20% quindi non riapriranno sicuramente a meno che il Governo non intervenga con sostegni a medio e lungo termine. E probabilmente questi 3.200 non sono gli unici, altri chiuderanno. Un dato che mi ha colpito molto è che siamo tornati ai livelli di fatturato di 26 anni fa. La nostra economia oggi è a livello del fatturato del 1995. È impressionante. Quanto alle perdite l’anno scorso sono state di 40 miliardi a livello nazionale e due miliardi a Roma , per non parlare dei primi mesi di quest’anno».

Redazione Digital