Macchina si ribalta in Ciociaria, ferite tre donne il pitbull a bordo scappa e corre in mezzo alla strada

Grave incidente venerdì mattina sull’A1, tra i caselli di Pontecorvo e Cassino. Un’auto è ribaltata più volte. Una passeggera è rimasta gravemente ferita, le altre due a bordo lievemente. Con loro viaggiava un cane, un pitbull, che dopo lo schianto è fuggito sulla A1 rischiando di provocare incidenti. La Volkswagen Polo grigia con a bordo le tre donne è uscita di strada carambolando nella campagna che costeggia l’asfalto nel tratto dell’A1 che porta verso Sud attraversando il territorio del Comune di Aquino in provincia di Frosinone. A riportare le ferite più gravi è stata la passeggera che viaggiava accanto alla conducente: per lei è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza con la quale è stata trasferita nella Capitale. Le altre due donne sono in codice giallo all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sul luogo è intervenuta la Polizia Stradale, insieme al personale sanitario del 118 ed i Vigili del Fuoco. Gli agenti stanno accertando le cause dell’incidente. Si è reso necessario anche l’attivazione del servizio veterinario della Asl per recuperare e calmare il pitbull di proprietà della donna in condizioni più gravi: spaventato era fuggito sulla A1, correndo per un’ora e rischiando di provocare altri incidenti. Ora è in custodia presso la Asl di Frosinone. corriere.it