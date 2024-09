Willy, giovane ammazzato diventa eroe di un cartoon

Willy Monteiro morì a causa del pestaggio subito nel tentativo di aiutare un suo amico. Un gesto di altruismo che ha portato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a conferirgli la medaglia d’oro al valore civile alla memoria. Nel cartoon, che ha richiesto centomila ore di lavoro distribuite sul triennio di studi e ha impegnato una settantina di studenti, Willy è il nome di un piccolo alieno minacciato da bulli. Lo inseguono per umiliarlo, riprendendo il pestaggio in video per poi diffonderlo sui social. Ma il finale regalerà una sorpresa agli spettatori. A supervisionare il lavoro degli aspiranti artisti dell’animazione, la docente Sarah Arduini, Oscar per gli effetti speciali nel film Disney «Il libro della giungla». L’iniziativa vede anche la collaborazione dell’associazione «Nel Nome del Rispetto», realtà che ha promosso l’istituzione della giornata nazionale del rispetto. E così, il prossimo 20 gennaio, il corto verrà proiettato in scuole e carceri minorili che aderiscono un progetto annuale incentrato sull’importanza del rispetto delle diversità, dell’ascolto e della comprensione.

«È una grande emozione per tutti noi, studenti e docenti: essere qui a Venezia per la prima assoluta di Willy – ha dichiarato Stefano Ferrio di Side Academy –. Questa nostra creatura che amiamo in particolar modo perché è dedicata alla memoria di Willy Monteiro. Questo ragazzo di 20 anni che ha dato la vita per aiutare un amico. Abbiamo adottato la sua figura, abbiamo costruito intorno alla sua storia questo corto. La vicende di Willy viene rielaborata e sublimata attraverso le più aggiornate tecniche dell’animazione 3d. Sono tre anni di lavoro e finalmente ne vediamo i frutti nel contesto più bello del mondo». corriere.it