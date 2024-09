Incendio in una scuola elementare, 17 studenti morti

Sono morti in un incendio a Nyeri, in Kenya, 17 alunni di una scuola elementare, la Hillside Endarasha Academy. Era notte quando le fiamme hanno avvolto l’edificio e i bambini dormivano. La maggior parte dei cadaveri, secondo quanto hanno detto i soccorritori, è irriconoscibile. Sedici, invece, gli studenti rimasti gravemente feriti. La polizia teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. La causa dell’incendio non è ancora nota. «Stiamo indagando, il nostro team è sulla scena in questo momento», ha detto la portavoce della polizia Resila Onyango. Il presidente William Ruto ha definito la notizia «devastante» e ha affermato che saranno prese misure contro i responsabili. «Ordino alle autorità competenti di indagare a fondo su questo orribile incidente», ha scritto su X. Il suo vice, Rigathi Gachagua, ha esortato gli amministratori scolastici a garantire che vengano seguite le linee guida di sicurezza raccomandate dal ministero dell’istruzione per i dormitori. Negli ultimi anni in Kenya si sono verificati una serie di incendi negli edifici scolastici, molti dei quali si sono rivelati dolosi. Nove studenti sono stati uccisi nel settembre 2017 in un incendio in una scuola nella capitale, Nairobi, che il governo ha attribuito a dolo. Nel 2001, 58 studenti sono stati uccisi dalle fiamme nel dormitorio della Kyanguli Secondary School fuori Nairobi. Nel 2012, otto studenti sono stati uccisi in una scuola nella contea di Homa Bay, nel Kenya occidentale. corriere.it