Isola del Liri, benessere in corsia ecco il progetto Formazione Lavoro

“Benessere in corsia” è il titolo del progetto del Centro di Formazione professionale di Isola del Liri dell’azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro realizzato in collaborazione con l’Ospedale Santissima Trinità di Sora e rivolto agli allievi dei corsi di acconciatore ed estetista. Coinvolti i reparti di Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia e Pediatria. Attraverso il progetto e le iniziative previste, si vuole aumentare le competenze degli studenti coinvolti nella gestione delle problematiche estetiche connesse alla malattia, come la perdita e o gestione dei capelli, i cambiamenti della pelle e il supporto emozionale, affiancando questo aspetto con la dimensione sociale di offrire trattamenti estetici e di acconciatura ai pazienti ospedalizzati per migliorare il loro benessere psicofisico.

In questi giorni gli allievi del CFP di Isola del Liri hanno potuto mettere in atto tutte le tecniche apprese durante le lezioni in aula e nei laboratori e applicarle nelle corsie dell’ospedale sorano , stringendo legami e amicizie con la particolare utenza.

Spiega la direttrice del CFP di Isola del Liri Simona Croce: “Ringrazio: il Direttore Generale Asl di Frosinone dott. Arturo Cavalieri, il Direttore sanitario della ASL Frosinone dott. Luca Casertano, il Direttore sanitario dell’Ospedale SS. Trinità di Sora dott. Mario Fabi per averci ospitato,. Ringrazio colei che ha accolto il nostro progetto e lo ha reso possibile, la Responsabile del reparto UOC Cardiologia dott. Maria Paola Gemmiti e tutto il suo staff, la dott.ssa Donatella Angelozzi responsabile del reparto UOC Ginecologia ed il suo staff, il dott. Luigi Di Ruzza responsabile del reparto UOC Pediatra ed il suo staff. Ringrazio il personale del CFP coinvolto: in particolare i professori Michela Cinelli, Maria Gargano, Naike Maltese, Emanuele Petrozzi, la dottoressa Erika Tiberi, assistente specialistica. Un plauso agli allievi dei corsi terzo e quarto anno acconciatore e terzo e quarto anno estetica. Ringrazio anche il dott. Lorenzo Pelloni che ha incontrato gli allievi a scuola per illustrare come approcciare i malati, e li ha introdotti alla clown terapia. Visti l’approvazione e i complimenti ricevuti dai pazienti e dal personale ospedaliero coinvolto auspico per il prossimo futuro una collaborazione più strutturata di cui sia gli allievi che i pazienti potranno beneficiare”. “Un progetto del quale siamo orgogliosi – dicono da Frosinone Formazione Lavoro – perché permette agli allievi di crescere sia professionalmente che umanamente”.

Redazione Digital