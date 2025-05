Campionati europei, il giovane ciociaro Mattia Mariani sul podio

Italia protagonista ai Campionati Europei di Powerlifting GPC svoltisi a Trutnov in Repubblica Ceca dal 14 al 18 maggio: 17 ori e una pioggia di medaglie per gli atleti azzurri della GPC ITALY il cui presidente nazionale è il verolano Gianni Mariani. Lo scorso weekend si sono svolti i Campionati Europei GPC (Global Powerlifting Committee), un appuntamento di rilievo nel panorama della forza, e l’Italia ha brillato con una prestazione da incorniciare: 17 medaglie d’oro, 3 d’argento e 4 di bronzo, a conferma della crescita e della solidità del movimento tricolore GPC – OPES. Gli azzurri si sono distinti in tutte le categorie: dal powerlifting completo alle singole specialità di squat, panca e stacco da terra, sia nelle versioni raw che equipped, portando alto il nome dell’Italia in ogni classe d’età.

Le medaglie d’oro

Aiello Iaccarino: Master 6, oro nello Stacco Raw

Riccardo Tedesco: Teen 2, oro nello Stacco Raw

Francesca Tedesco: Junior, oro nello Stacco Raw

Carlo Ricci: Master 8, oro nello Stacco Raw

Angelo Finelli: Master 3, oro nello Stacco Raw

Antonella Albano: Senior, oro nella Panca Raw

Maria Lisa Falcone: Master, oro nella Panca Raw

Riccardo Maria Vio: Senior, oro nello Squat Raw

Claudia Lasco: Junior, oro sia nello Squat che nella Panca Raw

Guglielmo Cantone: Senior, oro nello Squat Raw

Mattia Mariani: Junior, oro sia nello Stacco Raw che nella Panca Raw

Federico Sipione: Master 1, oro nel Powerlifting Raw

Antonio Orlando: Master 4, oro nel Powerlifting Equipped

Carmela Cordova: Junior, oro nel Powerlifting Raw

Pasquale Guardascione: Teen 3, oro nel Powerlifting Raw

Le medaglie d’argento

Salvatore Carfora: Master 1, argento nella Panca Raw

Ivan Polichetti: Master 1, argento nella Panca Raw

Paolo Pugliese: Senior, argento nel Powerlifting Raw

Le medaglie di bronzo

Giulia Lumia: Junior, bronzo nello Stacco Raw

Raffaele Principe: Senior, bronzo nella Panca Raw

Riccardo Maria Vio: bronzo anche nella Panca Raw

Guglielmo Cantone: bronzo nella Panca Raw

Altri risultati degni di nota

Vincenzo Costagliola (Teen 3) ha sfiorato il podio nel Powerlifting Raw, classificandosi al quarto posto, segnale promettente per il futuro. Un medagliere che parla chiaro

Oro: 17

Argento: 3

Bronzo: 4

Un risultato eccezionale che conferma il valore degli atleti italiani e del lavoro svolto da coach, preparatori e federazioni, commenta il M° Antonello Maiuri, Responsabile Nazionale di OPES Resistance Training, L’Italia si conferma tra le nazioni protagoniste in Europa nel mondo del powerlifting, grazie anche alla perfetta conduzione del settore del M° Giannni Mariani. Complimenti a tutti gli atleti per la grinta, la dedizione e il cuore messi in pedana.

