Incidente stradale, lui si scatta un selfie con morto e feriti da soccorrere

A Piacenza, nella tarda mattinata dell’11 aprile c’è stato un grave incidente che ha visto coinvolte un’auto e una bicicletta: Daniela Guerra, la 73enne al volante di una Peugeot 108, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale; la 34enne in sella alla due ruote è stata trasportata in pronto soccorso in gravi condizioni.

Attorno al luogo dell’incidente si è formato un capannello di persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso. Tra questi, qualcuno però è andato oltre il limite della decenza, arrivando a scattarsi un selfie con alle spalle la ciclista ferita riversa sull’asfalto mentre riceve le prime cure dai sanitari.

La Peugeot che era diretta fuori dal centro cittadino ha investito la 34enne in bicicletta sbalzandola sull’asfalto. Successivamente, a vettura, ha sterzato a sinistra, ha abbattuto la segnaletica verticale e ha terminato al corsa contro due vetrine del negozio di abbigliamento «Bulla» che si sono infrante. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi con l’automedica del 118, due ambulanze della Croce Bianca e una squadra dei vigili del fuoco.

Il bilancio iniziale era di due donne ferite in modo grave: l’automobilista che ha probabilmente accusato un malore e la ciclista. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che la donna al volante avrebbe schivato anche un pedone, prima di investire la ciclista e terminare la corsa contro le vetrate del negozio. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso, la 73enne è deceduta. Agli agenti della Polizia Locale del Comando di via Rogerio il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato e il tratto di strada chiuso al transito per oltre un’ora. corriere.it