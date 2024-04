Calciatore preso a frustate da un tifoso, ecco le immagini

Una cosa così non si era mai vista. Un calciatore è stato preso a frustate in campo dopo aver reagito agli insulti che gli sono piovuti addosso dagli spalti. Un episodio surreale, che ha davvero dell’incredibile. È accaduto giovedì negli Emirati Arabi Uniti durante la finale — giocata ad Abu Dhabi allo stadio Mohammed bin Zayed — di Supercoppa dell’Arabia saudita tra l’Al Hilal e l’Al Ittihad, la squadra di Benzema sconfitta, per la cronaca, 4-1. Abderrazak Hamdallah, attaccante dell’Al Ittihad e della Nazionale marocchina, è il giocatore che ha ricevuto le frustate e che lui ha fortunatamente schivato in parte. Il motivo? Dopo aver ricevuto diversi insulti, il centravanti ha risposto gettando dell’acqua verso i contestatori, con una borraccia. Lo spettatore si è infuriato e la situazione è degenerata. Sul posto sono intervenuti altri giocatori dell’Al Ittihad e tutto lo staff tecnico e soltanto l’arrivo della sicurezza ha evitato che scoppiasse una violenta rissa. Sventata anche dall’arrivo di un altro uomo in tribuna che ha portato via la persona con la frusta in mano prima che arrivassero gli agenti. Abderrazak Hamdallah è il capocannoniere della squadra: ha fatto meglio anche di Benzema, arrivato a metà del 2023. Finora Hamdallah ha giocato 35 partite e ha segnato 27 gol (quattro gli assist), uno dei quali proprio nella finale di Supercoppa. Ha realizzato il gol del pareggio rispondendo al vantaggio firmato da Malcom. Prima dell’intervallo, con Al Dawsari, è arrivato il raddoppio dell’Al Hilal. Poi il 3-1, ancora di Malcom all’89’, e il definitivo 4-1 di Nasser Aldawsari. corriere.it