Incenitore San Vittore del Lazio, sentenza del Consiglio di Stato in difesa della salute dei cittadini

“Grande soddisfazione esprime la Sezione di Frosinone di Fare Verde APS Provincia di Frosinone, a nome del Presidente dr. Giovambattista Martino e di tutti gli iscritti del Capoluogo Ciociaro, per il giudizio espresso dal Consiglio di Stato sulla IV Linea dell’inceneritore di San Vittore del Lazio. Con sentenza, direi storica, n.6048/2026 del 24 luglio 2026 è stato dichiarato procedibile il ricorso presentato contro gli atti autorizzativi della IV Linea, frutto della collaborazione attiva di Fare Verde Provincia di Frosinone APS con il Comune di Rocca di Evandro. Richiesta impellente e circostanziata di tutela ambientale e di approfondimento tecnico e documentale che è esitata nella piena legittimazione degli enti territoriali ad agire a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e ad affermare come nelle controversie ambientali sia sufficiente la vicinitas (vicinanza territoriale) e la prospettazione di possibili effetti negativi sul territorio, senza la necessità di dimostrare fin dall’inizio un danno certo ed attuale. Sentenza del Consiglio di Stato, quindi, ad esclusiva difesa del diritto e della salute dei cittadini. Un esempio, questo, di vicinanza reale delle istituzioni alla gente contro verosimili colossi dell’inquinamento, ad alimentare la speranza che le voci dal basso possano finalmente trovare il giusto ascolto e veder riconosciuta la giusta attuazione di comportamenti corretti a salvaguardia della collettività. Fare Verde ha avuto ed ha ultimamente un grosso ruolo, a Frosinone, nella individuazione e segnalazione delle discariche a cielo aperto, alcune delle quali finalmente rimosse e dei terreni contaminati dall’amianto e sarà protagonista attiva per lo scempio della discarica di Via Le Lame. Promettiamo un’informativa dettagliata perché un numero sempre maggiore di cittadini diventi attivo e si congiunga al solido movimento già in essere, che tanti risultati ha già prodotto”. Lo comunica

Giovambattista Martino-Presidente Fare Verde città di Frosinone.

Redazione Digital