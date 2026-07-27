Frosinone, svaligia un supermercato inseguimento rocambolesco arrestato

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 42enne residente in Campania. In particolare l’uomo, il 13 luglio scorso, si era reso autore di una rapina perpetrata in danno di un supermercato ubicato nella parte bassa del capoluogo e successivamente si dava a precipitosa fuga in autostrada in direzione di Napoli. Le immediate indagini consentivano di acquisire utili informazioni per il rintraccio dell’autore del reato che, poco dopo, in autostrada e precisamente nel territorio della Provincia di Caserta, veniva bloccato ed arrestato da un equipaggio della Polizia Stradale ed un equipaggio della Squadra Mobile della Questura di Frosinone. L’arresto veniva convalidato la mattina seguente dall’Autorità giudiziaria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile dava seguito all’Ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo emessa dal tribunale di Frosinone – Sezione G.I.P.. L’uomo è stato pertanto ristretto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Redazione Digital