Collepardo, pop esistenziale ecco il concerto degli Atoshi

di Biagio Cacciola*

Non è facile trovare una percentuale di buoni musicisti provenienti da una stessa zona, figuriamoci in un paese di mille anime come Collepardo. Eppure la band aggregata dal fondatore degli Atoshi è la smentita plateale di questa prospettiva. Infatti la band pop assemblata da Gianluca Biondi è composta per un due terzi da musicisti di Colleopardo. A partire da Gianluca Biondi vocalist del gruppo, da Emiliano Liberatori alla batteria a Niccolo Liberatori chitarra ritmica, Maurizio Grande al sax tutti del pese della Certosa. Completano il gruppo Federica Medi alle tastiere e Marco Flamini al basso. Gli Atoshi con il loro pop esistenziale toccano la mente e il deep. In particolare uno degli ultimi pezzi scritti da Biondi cintro ls violenza sulle donne i testi firmati da Biondi spaziano dall’amicizia, all’amore, dal coraggio di vivere alla nostalgia di un oassato inafferrabile e sfuggente il tutto senza cadute da ‘strappacore’, ma sviluppando una condizione dell’essere fuori da ogni vittimismo un mondo pop e blues che richiama anche Springsteen e che questa sera alle 21 si esibirà all’interno dell’Estate collepardese promossa dal Comune nella raccolta Piazzetta Tolomei. Un appuntamento da non mancare.

*Vicedirettore Area C quotidiano