Grave infortunio, Sofia Goggia si frattura tibia e malleolo

Una pessima notizia dalle piste Pontedilegno-Tonale. Nella mattinata del 5 febbraio Sofia Goggia si è fratturata tibia e malleolo della gamba destra. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 lungo la pista Casola nera di Ponte di Legno, non distante dal confine con Temù. La campionessa bergamasca si stava allenando in vista della prova di gigante a Soldeu (Andorra). Dopo i primi soccorsi, è stata portata via in eliambulanza a Bresso. Poi proseguirà verso la clinica Madonnina di Milano. L’atleta, seguita dal professor Panzeri, è apparsa provata e affranta. Sofia Goggia è stata sottoposta presso la Clinica La Madonnina di Milano ad una Tac e a una risonanza magnetica che hanno evidenziato una

frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio. L’operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. «Non ho visto bene cosa è accaduto – racconta con amarezza Luca Agazzi, allenatore di Sofia Goggia – perché non mi trovavo sul luogo dell’incidente. Provata? Si era un periodo buono, stava sciando bene e quando cadi in questo modo in allenamento c’è sempre tanta rabbia». Sulla vicenda è intervenuta la Federazione Italiana Sport Invernali che, al momento, invita alla «prudenza»: «Sofia Goggia è caduta nel corso di un allenamento di gigante che si teneva sulla pista Casola di Ponte di Legno, inforcando con la gamba destra in una porta che girava verso destro. Non è stata ancora fatta alcuna diagnosi dalla Commissione Medica FISI che effettuerà gli accertamenti dovuto nelle prossime ore». corriere.it