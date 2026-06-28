Frosinone, si aggirano con fare sospetto 2 persone fermate

Gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nell’ ordinario controllo del territorio, intercettavano due soggetti, di 26 e 28 anni, che si aggiravano con fare sospetto nella zona aeroporto. I due soggetti da un accertamento risultavano annoverare numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti oltre al una misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo, emessa dal Questore della provincia di Frosinone e ancora in corso di validità. Per i due soggetti, residenti nei comuni di Ripi e Boville Ernica, è scattata la denuncia.

Redazione Digital