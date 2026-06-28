Controlli a tappeto in Ciociaria, fermati 3 malviventi

Personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 3 persone per il reato di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, personale del locale Commissariato di P.S. nella giornata di venerdì scorso si portava a Sora, a casa di una nota famiglia, i cui componenti risultano avere numerosissimi pregiudizi di Polizia, per compiere una operazione di Polizia delegata dall’Autorità Giudiziaria. Nel corso di tali operazioni, gli occupanti dell’immobile, risultati essere due uomini, rispettivamente di 45 e 30 anni e una donna di 28 anni, iniziavano ad assumere un atteggiamento poco collaborativo e tenevano una condotta oltraggiosa e minacciosa per tutto il periodo delle operazioni, condotta perpetrata con il chiaro intento di far desistere gli Agenti al compimento dell’attività. I tre soggetti, al termine delle attività, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di minacce e oltraggio a P.U..

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