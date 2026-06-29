Biglietti sulla macchina di una donna e gomme bucate, in Ciociaria arrestato

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo nei cui confronti si è delineato un grave quadro indiziario relativo al reato di atti persecutori messi in atto in danno di una donna.

La stessa dal mese di aprile, come ricostruito dai poliziotti delle Volanti intervenuti, veniva seguita e intimorita dal soggetto che le lasciava anche post-it intimidatori sull’auto.

Lo stalker era arrivato, per rendere più incisiva la sua azione molestante, anche a forare le gomme della vittima, parcheggiata nei pressi di un’attività commerciale.

Il tempestivo intervento degli agenti ha fatto sì che l’uomo venisse fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale lo stesso veniva trovato in possesso, nel vano portaoggetti dell’auto, di bigliettini post-it compatibili con quelli utilizzati per molestare la donna e forbicine presumibilmente utilizzate precedentemente per la foratura degli pneumatici.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato.

Redazione Digital