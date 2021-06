Le Iene a Frosinone, Fabrizio Pignalberi accusato di truffa Giorgia Meloni prende le distanze.

“Ho le prove e i documenti con i quali sono in grado di far emergere la realtà dei fatti – ha affermato Fabrizio Pignalberi – Documenti alla mano chiedo opportunità di replica al fine di ristabilire la verità altrimenti mi incateno davanti a Mediaset perché non sono né un truffatore né un furbetto. Sono stato attaccato come uomo, come professionista e come politico ma ciò che mi addolora di più è il fatto che i miei figli siano costretti ad affrontare tutto questo. Presenterò tutti i documenti e i testimoni per dimostrare chi sono veramente e come sono andati i fatti di cui mi accusano, intendo anche chiarire le circostanze dell’auto non consegnata di cui si è parlato durante la trasmissione e che invece è stata consegnata alla moglie di quel signore con la testimonianza dell’interessata. Capisco la posizione di Giorgia Meloni ma credo sia giusto precisare che il patto federativo con Fratelli d’Italia esisteva fino al 1 febbraio 2021”.

Redazione Digital