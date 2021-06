Le Iene a Frosinone, Fabrizio Pignalberi accusato di truffa Giorgia Meloni prende le distanze.

“Fabrizio Pignalberi è il fondatore del movimento Più Italia con il quale Fratelli d’Italia ha stipulato un patto federativo. Attraverso il suo studio e una laurea non riconosciuta in Giurisprudenza, sarebbe riuscito a entrare nei cuori di diverse famiglie per poi danneggiarle. Avrebbe anche promesso di riportare bambini dalle madri in cambio di soldi. Giulio Golia è riuscito a incontrarlo”. Lo comunicano Le Iene che invitano Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia a fare qualcosa al fine di tutelare le persone danneggiate. https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/leiene/golia-fabrizio-pignalberi-da-politico-a-furbetto_F310839701020C15

Immediatamente Giorgia Meloni prende le distanze da Pignalberi. “Fabrizio Pignalberi non ha più nulla a che fare con FdI da alcuni anni. Ciononostante non avremmo potuto immaginare che fosse un truffatore. Siamo pronti a costituirci parte civile nel processo contro di lui perché siamo parte lesa”.

Redazione Digital