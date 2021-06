L’ex deposito Cotral, altro servizio perso, è in stato di abbandono. Nei giorni scorsi trovate delle siringhe nel piazzale della Filippina, centro di Veroli.

In queste ultime ore, complice la bella stagione, sono tornate le corse clandestine. Dalla Filippina che è il paddock a Parco della Rimembranza che è il circuito. Vetture modificate gareggiano come in F1.

Successivamente all’approfondimento pubblicato da Area C, sulle condizioni in cui versa l’ex deposito Cotral, è stato inserito un aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche. Previsti 250mila euro di lavori. Senza attendere le lungaggini burocratiche sarebbe opportuno però provvedere subito alla riparazione dei pali della pubblica illuminazione. Poi tutto il resto che farà i conti con la macchina amministrativa. I lampioni esistenti sono spenti, gran parte del piazzale è all’oscuro; accesi soltanto quelli lungo Parco della Rimembranza. Questo facilita delinquenti e malintenzionati.

A ridosso dello stesso piazzale la presenza di diverse attività commerciali comporta il viavai di adulti e bambini, di intere famiglie che transitano nei pressi della Filippina come pure degli studenti che usufruiscono del trasporto pubblico. A rischio l’incolumità della gente e il decoro urbano. Non si può lasciare al buio una zona centrale di Veroli.

Redazione Veroli