Frosinone, perseguita l’ex compagna e le danneggia la macchina arrestato

La Polizia di Stato, in esecuzione al provvedimento di sospensione della misura della detenzione domiciliare con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ha tratto in arresto un uomo di 45 anni, residente in questo capoluogo. L’uomo, che dall’agosto del 2016 al febbraio del 2024 ha assunto comportamenti lesivi nei confronti della ex compagna con pedinamenti, messaggi minatori e in diverse circostanze, danneggiando le autovetture in uso alla vittima, era stato sottoposto dall’autorità giudiziaria alla detenzione domiciliare con prescrizioni di seguire progetti per soggetti maltrattanti. L’autorità giudiziaria, riscontrando numerose violazioni delle prescrizioni e ritenendo che i comportamenti assunti dall’uomo possano portare ad una concreta reiterazione dei reati, né disponeva il collocamento presso un Istituto di Pena. Il soggetto veniva pertanto rintracciato nella giornata di ieri da personale della Divisione Anticrimine della Questura e, dopo le formalità di rito veniva condotto presso la casa Circondariale di Frosinone.

Redazione Digital