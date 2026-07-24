Frosinone, divieto di sosta su tutto il tratto del BRT

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che a partire da domani entrerà in vigore il divieto di sosta lungo il tratto del BRT. Il provvedimento si rende necessario per assicurare il regolare transito dei mezzi del Bus Rapid Transit, evitando rallentamenti e situazioni di intralcio che potrebbero compromettere l’efficienza del servizio e la sicurezza degli utenti della strada. Si invitano pertanto gli automobilisti a rispettare il divieto. I veicoli lasciati in sosta nelle aree interdette saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada e, ove necessario, alla rimozione forzata. L’amministrazione cittadina confida nella collaborazione dei cittadini per migliorare la mobilità urbana e garantire un servizio di trasporto pubblico più efficiente e puntuale.

Redazione Digital