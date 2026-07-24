Fasti Verolani, 25 anni di teatro di strada arriva Rai Radio 2
Dal 29 luglio al 2 agosto Veroli celebra la XXV edizione dei Fasti Verolani – Festival
Internazionale del Teatro di Strada, un traguardo che racconta venticinque anni di
spettacolo, cultura e partecipazione. Per questa edizione il Festival si arricchisce di
una collaborazione importante: Rai Radio2 sarà media partner ufficiale della
manifestazione, un risultato che conferma il valore culturale dei Fasti Verolani e la
loro capacità di raccontare, ben oltre i confini del territorio, una proposta artistica
originale e di qualità.
I Fasti Verolani tornano con un ricco programma di spettacoli. La direzione artistica è
affidata a Terzostudio, realtà che da oltre sedici anni accompagna la crescita del
Festival, contribuendo a costruire una manifestazione riconoscibile per qualità,
ricerca e capacità di rinnovarsi. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 23
compagnie, di cui 6 internazionali, che animeranno oltre 20 spazi del centro storico
con spettacoli di teatro di strada, circo contemporaneo, musica, teatro di figura,
danza verticale e performance itineranti, trasformando la Città in un unico grande
palcoscenico a cielo aperto.
“I Fasti Verolani raccontano soprattutto le persone – ha affermato il sindaco Germano
Caperna –. Da un quarto di secolo questo Festival cresce grazie all’impegno di chi
crede che la cultura sia uno strumento capace di valorizzare i luoghi e creare
occasioni di incontro. Questo importante traguardo appartiene a tutta la Città e
desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le amministrazioni comunali che,
nel corso di questi venticinque anni, hanno creduto nei Fasti Verolani, contribuendo
a farli crescere e a consolidarne il valore. Un ringraziamento altrettanto sentito va
agli assessori e ai consiglieri comunali che oggi, con impegno e senso di
responsabilità, lavorano perché ogni edizione possa svolgersi al meglio.
Grazie alla direzione artistica di Terzostudio, agli uffici comunali, alla Pro Loco, alle
forze dell’ordine, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che, con professionalità,
passione e spirito di servizio, rendono possibile questa manifestazione. La presenza
di Rai Radio2 come media partner rappresenta un riconoscimento significativo del
percorso compiuto e della qualità di un Festival che continua a crescere senza
perdere il legame con la propria storia e con la propria Città.”
“Ogni edizione nasce dalla volontà di sorprendere senza perdere la propria identità –
ha aggiunto l’assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi –. Anche quest’anno
abbiamo costruito un programma che unisce ricerca artistica, spettacolo e
partecipazione, grazie al prezioso lavoro di Terzostudio e alla presenza di
compagnie italiane e internazionali di altissimo livello. Il venticinquesimo anniversario
è un traguardo che condividiamo con tutti coloro che hanno accompagnato la
crescita dei Fasti Verolani e con un pubblico che, anno dopo anno, continua a
scegliere Veroli come luogo in cui lasciarsi meravigliare.”
I Fasti Verolani si confermano come uno degli appuntamenti culturali più significativi
dell’estate laziale e nazionale. Il Festival è promosso dal Comune di Veroli, con la
direzione artistica di Terzostudio, in collaborazione con la Pro Loco di Veroli, con il
contributo della Regione Lazio e di LazioCrea, il patrocinio della Provincia di
Frosinone e il sostegno dei partner e degli sponsor che, anno dopo anno,
contribuiscono alla crescita della manifestazione.
Redazione Digital