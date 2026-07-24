Fasti Verolani, 25 anni di teatro di strada arriva Rai Radio 2

Dal 29 luglio al 2 agosto Veroli celebra la XXV edizione dei Fasti Verolani – Festival

Internazionale del Teatro di Strada, un traguardo che racconta venticinque anni di

spettacolo, cultura e partecipazione. Per questa edizione il Festival si arricchisce di

una collaborazione importante: Rai Radio2 sarà media partner ufficiale della

manifestazione, un risultato che conferma il valore culturale dei Fasti Verolani e la

loro capacità di raccontare, ben oltre i confini del territorio, una proposta artistica

originale e di qualità.

I Fasti Verolani tornano con un ricco programma di spettacoli. La direzione artistica è

affidata a Terzostudio, realtà che da oltre sedici anni accompagna la crescita del

Festival, contribuendo a costruire una manifestazione riconoscibile per qualità,

ricerca e capacità di rinnovarsi. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 23

compagnie, di cui 6 internazionali, che animeranno oltre 20 spazi del centro storico

con spettacoli di teatro di strada, circo contemporaneo, musica, teatro di figura,

danza verticale e performance itineranti, trasformando la Città in un unico grande

palcoscenico a cielo aperto.

“I Fasti Verolani raccontano soprattutto le persone – ha affermato il sindaco Germano

Caperna –. Da un quarto di secolo questo Festival cresce grazie all’impegno di chi

crede che la cultura sia uno strumento capace di valorizzare i luoghi e creare

occasioni di incontro. Questo importante traguardo appartiene a tutta la Città e

desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le amministrazioni comunali che,

nel corso di questi venticinque anni, hanno creduto nei Fasti Verolani, contribuendo

a farli crescere e a consolidarne il valore. Un ringraziamento altrettanto sentito va

agli assessori e ai consiglieri comunali che oggi, con impegno e senso di

responsabilità, lavorano perché ogni edizione possa svolgersi al meglio.

Grazie alla direzione artistica di Terzostudio, agli uffici comunali, alla Pro Loco, alle

forze dell’ordine, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che, con professionalità,

passione e spirito di servizio, rendono possibile questa manifestazione. La presenza

di Rai Radio2 come media partner rappresenta un riconoscimento significativo del

percorso compiuto e della qualità di un Festival che continua a crescere senza

perdere il legame con la propria storia e con la propria Città.”

“Ogni edizione nasce dalla volontà di sorprendere senza perdere la propria identità –

ha aggiunto l’assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi –. Anche quest’anno

abbiamo costruito un programma che unisce ricerca artistica, spettacolo e

partecipazione, grazie al prezioso lavoro di Terzostudio e alla presenza di

compagnie italiane e internazionali di altissimo livello. Il venticinquesimo anniversario

è un traguardo che condividiamo con tutti coloro che hanno accompagnato la

crescita dei Fasti Verolani e con un pubblico che, anno dopo anno, continua a

scegliere Veroli come luogo in cui lasciarsi meravigliare.”

I Fasti Verolani si confermano come uno degli appuntamenti culturali più significativi

dell’estate laziale e nazionale. Il Festival è promosso dal Comune di Veroli, con la

direzione artistica di Terzostudio, in collaborazione con la Pro Loco di Veroli, con il

contributo della Regione Lazio e di LazioCrea, il patrocinio della Provincia di

Frosinone e il sostegno dei partner e degli sponsor che, anno dopo anno,

contribuiscono alla crescita della manifestazione.

Redazione Digital