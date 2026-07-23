Ammazza il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, arrestato

Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi si presenta in caserma e confessa quanto appena compiuto. È successo all’alba a Quartu Sant’Elena, nel Cagliaritano. L’allarme è scattato intorno alle ore 5.45 quando la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un’abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6.10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant’Elena, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco. La svolta si è avuta alle ore 6.15 quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. I soccorsi sanitari e i Carabinieri giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell’uomo, un 42enne rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. L’uomo è stato posto in sicurezza dai Carabinieri e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i militari del Nucleo Operativo e della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo stanno conducendo accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda. corriere.it