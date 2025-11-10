Frosinone, maggiore sicurezza ecco il nuovo protocollo esercizi pubblici

“Il Comune di Frosinone – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – è onorato di poter svolgere il ruolo di catalizzatore di questa iniziativa, che rappresenta un’ulteriore testimonianza di collaborazione istituzionale volta a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle attività economiche del territorio. L’obiettivo dell’accordo risiede nella prevenzione e nel contrasto della microcriminalità, un fenomeno che, a livello sociale, può generare un senso di insicurezza diffusa, compromettere la convivenza civile e danneggiare l’economia locale. L’amministrazione comunale è consapevole che la sicurezza è un presupposto essenziale per la qualità della vita e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento a S.E. il prefetto, dott. Ernesto Liguori, per la costante attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va altresì alle Forze di Polizia, che quotidianamente operano con dedizione, professionalità e spirito di servizio per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del tessuto economico locale. Un ringraziamento particolare va, infine, alle organizzazioni di categoria e agli esercenti per la collaborazione e la disponibilità nel condividere un percorso comune di responsabilità e partecipazione. Il contributo del mondo produttivo e commerciale è fondamentale per rendere efficaci le politiche di prevenzione e per rafforzare il senso di comunità tra istituzioni, imprese e cittadini”.

Redazione Frosinone