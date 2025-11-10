Veroli, meno traffico viale Giglio e nuovi parcheggi ecco i lavori

Un intervento strategico che darà vita a una nuova infrastruttura di servizio in un’area strategica come il Giglio di Veroli: al via i lavori per il parcheggio di scambio tra la Strada Provinciale 278 e l’uscita della Strada Regionale 214, per la realizzazione di ulteriori posti auto con la demolizione di un fabbricato esistente su Viale Giglio e per il miglioramento dell’intersezione viaria tra Viale Giglio e Via

Ondola. Un progetto che risponde all’esigenza di potenziare la viabilità e i servizi di sosta a

supporto delle attività commerciali e della mobilità urbana così da migliorare la fruibilità complessiva della zona. L’opera, finanziata nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, rientra tra i progetti promossi e già annunciati dal Consorzio Industriale del Lazio e rappresenta un tassello fondamentale nel più ampio piano di riqualificazione e valorizzazione della frazione. Il sindaco di Veroli, Germano Caperna, ha affermato: “Questi interventi, frutto di una sinergia con il Consorzio Industriale del Lazio di cui il Comune di Veroli è socio, rappresentano un passo concreto verso una mobilità più moderna e funzionale di uno snodo centrale quale il Giglio. Grazie al sostegno del

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, prendono il via i lavori per rendere il territorio

sempre più accessibile e connesso”. L’assessore ai Lavori Pubblici, Augusto Simonelli, ha aggiunto:

“Il progetto in toto risponde all’esigenza concreta di razionalizzare i flussi di traffico per ottimizzare sicurezza e funzionalità. Un’azione pensata con attenzione alle attività e ai cittadini che ogni giorno si muovono in quest’area strategica. Eventuali cambiamenti legati alle fasi operative saranno temporanei

e funzionali all’ottimizzazione dell’area destinata a diventare un nodo di interscambio moderno e un servizio di pubblica utilità”. Per consentire il corso dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo parcheggio di scambio a partire dal giorno 12 novembre 2025 e fino al termine degli interventi su

tutta l’area adiacente la S.P. n. 50 “Giglio – Veroli” all’uscita della Superstrada SR 214 insisterà il divieto di sosta 0/24.

Redazione Digital