Cassino, festival dottrina sociale della Chiesa ecco tutto il programma

“Il cantiere della pace”. E’ questo il tema scelto per la tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, promosso dal Comitato Sale (Sviluppo Associazionismo Laicale) e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del Lavoro della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, diretto dal presidente del Comitato prof. Francesco Rabotti, e dal Prof. Luigi Di Santo Direttore Vicario del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università di Cassino e al Prof. Lucio Meglio, del Dipartimento: Scienze Umane, Sociali e della Salute. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 novembre 2025, presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con cui il Comitato e la Diocesi già da diversi anni hanno instaurato una proficua collaborazione. Il Festival si terrà nella sede della Folcara, nell’Aula Salerno.

Un’occasione di riflessione e confronto che non a caso verrà ospitata nella sede dell’ateneo, luogo per eccellenza deputato allo studio, al’esercizio del pensiero critico, alla formazione dei giovani; un vero e proprio cantiere di lavoro per favorire il dialogo tra la fede e il pensiero cristiano e la società civile, il mondo cultuale e accademico, il mondo istituzionale.

«L’appuntamento di questo 2025 – dice il Presidente del Comitato Sale Francesco Rabotti – è particolarmente importante e si inserisce nel solco di quella che è ormai una felice tradizione del Comitato Sale e della nostra Diocesi e da qualche anno della nostra università: il Festival della Dottrina Sociale. Il tema scelto per questa edizione è fortemente attuale, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, segnato da gravi conflitti e tensioni geopolitiche. La speranza, la sapienza, la fede cristiana e tutto il sapere custodito nella dottrina sociale della chiesa ci insegnano però che la pace, la riconciliazione, devono essere costruite giorno dopo giorno, intessendo relazioni e costruendo ponti. Non si tratta solo di sperare nella fine della guerra, ma di costruire un mondo fatto di giustizia sociale, di fraternità, di equità: sono queste le condizioni per creare una pace duratura, che permetta la crescita della società, il fiorire di ogni essere umano, il perseguimento del bene comune. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che sostengono questa iniziativa e in particolare alla Banca Popolare del Cassinate che, prima con il Presidente Donato Formisano, oggi con il presidente Vincenzo Formisano condivide il nostro percorso e ci supporta sin dalla prima edizione».

La giornata si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali di mons. Gerardo Antonazzo, vescovo diocesano; dom Antonio Luca Fallica, abate di Montecassino; Enzo Salera, sindaco di Cassino; Luca Di Stefano, presidente della Provincia di Frosinone; Marco Dell’Isola, rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; e Vincenzo Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate.

Seguirà la tavola rotonda mattutina dal titolo “La sociologia incontra la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica”, che vedrà il confronto tra Lucio Meglio (UNICAS), Roberta Iannone (Sapienza), Roberto Cipriani (Roma Tre), Costantino Cipolla (Università di Bologna) ed Enrico Giovannini (Tor Vergata). A moderare i lavori sarà il prof. Maurizio Esposito (UNICAS).

Il dialogo accademico intende approfondire il contributo delle scienze sociali alla riflessione ecclesiale, mostrando come la ricerca sociologica possa illuminare i processi di trasformazione contemporanei alla luce dei principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.00, la riflessione proseguirà con la tavola rotonda “Filosofie della pace e questioni internazionali”, con gli interventi di Luigi Di Santo (UNICAS), Leonardo Bianchi (Firenze), Costanza D’Elia (UNICAS) e Leandro Limoccia (Napoli Federico II), moderati dalla dott.ssa Viviana Lancia. Un momento di approfondimento interdisciplinare che affronterà il tema della pace nelle sue dimensioni culturali e geopolitiche, interrogando la responsabilità delle istituzioni, dei media e delle coscienze individuali.

«Siamo lieti di poter confermare anche quest’anno il sostegno della Banca Popolare del Cassinate al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa – dichiara il Presidente della BPC Vincenzo Formisano – La nostra partnership va avanti già da diversi anni ed è fondata non semplicemente su un rapporto di mera sponsorizzazione, ma su una condivisione di idee, di intenti, di obiettivi. Nel nostro quotidiano lavoro in banca e personalmente anche nella mia attività di ricerca accademica, sperimento quotidianamente come i principi della dottrina sociale della chiesa siano linfa vitale per i processi aziendali, per la formulazione di strategie vincenti, per l’individuazione di canoni e parametri che siano davvero fonte di crescita. E’ ormai illusorio pensare che siano solo i numeri a contare, che sia importante solo la crescita economica, che sia necessario guardare solo al profitto. E’ indispensabile, invece, che le aziende allarghino lo sguardo e nella loro pianificazione strategica tengano conto anche del benessere sociale, della sostenibilità ambientale, dei principi di uguaglianza, pari opportunità, giustizia sociale. Ben venga, dunque, questa nuova occasione di riflettere ancora, con la guida di molti esperti, su questi temi così cruciali per la nostra società, per il nostro territorio, per il presente, per il futuro».

