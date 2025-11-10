Tocca un anziano nelle parti intime per rubargli i soldi, in Ciociaria fermata

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le loro difese ai sensi del c.p.p.

Redazione Digital

Un ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio, mentre percorreva via Napoli, ad Isola del Liri, assisteva ad una dinamica tra due giovani, che appariva alquanto anomala, tanto da richiedere l’ausilio di personale del commissariato di P.S. di Sora e successivamente della Squadra Mobile della Questura di Frosinone. Nella circostanza, infatti, la giovane donna, dopo aver confabulato con un ragazzo, che restava a bordo dell’auto da lui condotta, si allontanava e cercava di scrutare eventuale presenza all’interno di un esercizio commerciale. La menzionata donna, individuato un anziano signore, lo avvicinava e con modi affabili lo convinceva ad allontanarsi insieme con l’auto condotta dalla ignara vittima. L’auto fermava la marcia in una zona appartata, seguita dal poliziotto e dai colleghi allertati. Si accertava che la ragazza, dopo aver toccato le tasche dei pantaloni indossati dall’uomo e mostrato qualche “affettuosità”, tentava di fuggire ma veniva prontamente bloccata dai poliziotti, come il suo complice. Identificati, i due, nati in Romania, risultavano avere numerosi pregiudizi e precedenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio. In particolare la donna aveva tentato di porre in essere un collaudato modus operandi, consistente nell’ avvicinare le vittime con la promessa di una prestazione sessuale e nel corso delle iniziali effusioni le derubava di portafogli e oro. Contestato il reato di tentato furto con destrezza. Per i due sono stati avviati i procedimenti del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Isola Liri.