Frosinone, made in Italy ecco la sfilata di moda dell’Istituto Angeloni

L’IIS Luigi Angeloni di Frosinone, a conclusione del Progetto annuale “Capsule Collection 2023”, ha realizzato una spettacolare sfilata di moda con abiti ideati, realizzati ed indossati dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo Moda “Industria Artigianato per il Made in Italy”, ispirata alle Principesse Moderne. Il suggestivo evento si è svolto ieri mattina presso la Villa comunale di Frosinone. Gli studenti, affiancati dai docenti Daniela Crocca, Maria Lucia Scaccia, Marta Naruli, Rosanna Passaretti, Cristina Savo, Fedora Piccirilli, Carla Antonucci, hanno così potuto esprimere le loro personalità con i magnifici lavori che spaziano dalla dolcezza di Belle al coraggio di Merida, dall’intraprendenza di Rapunzel alla temerarietà di Ariel. Anche la scenografia è stata opera dello studente Steven Tavani, il quale ha ideato creato ed indossato una coda “da sirena” per interpretare il personaggio di “Re Tritone” padre della Sirenetta Ariel. Il prodotto è funzionale, oltreché scenico, per poter nuotare in piscina. L’evento è stato aperto con i saluti delle autorità, dalla dirigente scolastica, professoressa Cristina Boé, dal presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini, dalla direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone Loredana Rea. Sono intervenuti alcuni imprenditori di settore del territorio, Rocco Picarazzi, titolare dell’impresa Tessitore di Boville Ernica, e Pro Cristiano che, insieme alla moglie, è titolare dell’impresa omonima di Ferentino che si occupa di produzione pelletteria. I due imprenditori, nel valorizzare l’importanza dell’indirizzo moda di questa scuola, hanno sottolineato la rilevanza del Made in Italy come prodotto di valore internazionale che necessita di molti professionisti competenti nelle aziende di settore, soprattutto nel territorio, la cui richiesta è sempre più crescente di anno in anno.

Redazione Digital