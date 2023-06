Ferentino, Claudio Pizzotti confermato presidente consiglio comunale

di Fabio Paris

Claudio Pizzotti concede il bis e si conferma Presidente del consiglio comunale di Ferentino. L’avvocato, rieletto dai suoi colleghi, strappa un voto in più rispetto alle attese. “Sono onorato del ruolo assegnatomi dall’assise, un incarico che accetto volentieri e per il quale mi spenderò con la stessa costanza profusa nell’ultima consiliatura, garantendo un impegno ancor maggiore. Un ruolo di garanzia e di moderazione, a sostegno delle istanze di tutti i colleghi consiglieri, ai quali anzi mi sento di porgere, oltreché il ringraziamento, anche un appello. Siate portatori della voce dei cittadini che rappresentiamo, con il massimo della trasparenza e della libertà d’espressione. Un monito che vuole essere di buon auspicio. Mi duole infatti constatare, sin dalla prima seduta, che, qualche collega, sembra non aver compreso appieno il ruolo che i cittadini hanno concesso con le loro preferenze. Udire un attacco diretto alla figura che da oggi vado a ricoprire, vuol dire non avere coscienza del funzionamento stesso dell’aula. Il presidente del consiglio non è una carica fine a se stessa. È l’organo di garanzia, soprattutto per coloro che siedono nei banchi della minoranza. Per chi, con le sole proprie forze deve muovere istanze provenienti dal proprio elettorato e può contare solamente sulla libertà d’espressione che colui che presiede l’aula deve garantire. Denigrare, o peggio ancora schernire tale compito, additandone la scelta a mere combinazioni politiche, vuol dire farne sfregio dell’istituzione che rappresenta. Un’istituzione che sono onorato di presiedere e che rappresenta allo stesso tempo un traguardo ed un punto di ripartenza della mia azione politica. Un risultato per il quale mi preme porgere il dovuto ringraziamento. Voglio rendere merito a chi ha contribuito alla realizzazione di questo percorso. In primis chi si è speso ed ha investito il proprio tempo ed il proprio impegno, in particolar modo i delegati della lista Nuova Ferentino, Pasquale De Santis ed Ennio Malancona, i collaboratori Paolo Ceccarelli e Fabio Paris, il referente del gruppo Tommaso Villani, tutti i candidati, il sindaco Fiorletta e, ovviamente, gli amici di sempre e tutta la mia famiglia. Che questa nuova consiliatura sia foriera di risultati eccellenti. Che ciò che si produce in quest’aula possa essere il volano della creazione di valore per l’intera città”.