Frosinone, alternativa al governo di destra ecco Rete Democratica

“Una Rete Democratica per mettere insieme idee e progetti. Per un’opposizione alternativa alla destra – ha affermato Francesco De Angelis, responsabile Pensare Democratico – Ne abbiamo discusso insieme alla Regione Lazio, con il capogruppo del PD Mario Ciarla, i consiglieri regionali Sara Battisti, Salvatore La Penna ed Eleonora Mattia e gli onorevoli Patrizia Prestipino, Marco Vincenzi e Claudio Mancini. Un momento importante, perché in questi anni abbiamo votato molto e discusso molto meno. Ecco allora l’importanza di un luogo dove poter tornare a discutere. Perché non si può far finta di nulla dopo una sconfitta elettorale così evidente. Dobbiamo quindi necessariamente capire cosa non vada e spero che il congresso regionale sia l’occasione per cominciare a discutere. Sul progetto e sui contenuti. Certamente una cosa dobbiamo dirla. È difficilissimo fare una campagna elettorale quando tutti sanno che tu hai già perso prima del voto. E rispetto a questo c’è un tema. Intanto dobbiamo sapere che da soli non si vince. E per questo noi abbiamo la necessità di ridisegnare un’alleanza e creare un’alternativa credibile alla destra. Non dobbiamo aspettare che gli altri sbaglino, ma far sì che il Pd torni ad essere un punto di riferimento di un progetto credibile. La seconda questione riguarda proprio da vicino il Partito Democratico. Dobbiamo ripartire dalla nostra carta d’identità, definendo bene chi siamo e che cosa vogliamo fare. Abbiamo bisogno di ridefinire il profilo ideale, sociale e culturale del Pd, riscoprendo una sintonia vera, concreta con il Paese, altrimenti le persone ci vedono lontani da loro. Ognuno di noi porta la sua esperienza in questa Rete Democratica. Noi della provincia di Frosinone portiamo Pensare Democratico. Per quanto ci riguarda non è una scelta finalizzata al congresso regionale, in cui sosteniamo con forza Daniele Leodori, ma guarda più a lungo, anche a livello nazionale. Una cosa è certa. Noi ce la metteremo tutta a fare di Rete Democratica la prima forza politica della provincia di Frosinone”.

Redazione Digital