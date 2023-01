Frosinone, il PD riunisce la direzione provinciale Sara Battisti candidata alle regionali

“Voglio ringraziare la segreteria provinciale del Partito democratico per il lavoro svolto in questa fase – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Sono onorata di essere di nuovo al servizio della mia comunità in vista delle elezioni regionali di febbraio. Abbiamo una lista forte e competitiva, aperta alla società civile e agli amministratori locali che da sempre svolgono un lavoro eccellente per il nostro territorio. È evidente che l’esperienza dell’amministrazione Zingaretti debba proseguire e il candidato Alessio D’Amato rappresenta la migliore garanzia per continuare ad ottenere importanti risultati per il Lazio e per la Provincia di Frosinone. In questi anni, grazie alla sinergia con gli enti locali e grazie al supporto dei militanti del Pd, che ringrazio, abbiamo vinto sfide difficili e raggiunto obiettivi che hanno dato lustro ad ogni porzione del nostro territorio. Proseguiamo vincendo la sfida con le destre. Io darò il mio contributo con grande entusiasmo”.

Redazione Digital