Era il 2018 quando ad una riunione con i consiglieri regionali Mauro Buschini e Sara Battisti, insieme al presidente del Consorzio Industriale Unico del Lazio Francesco De Angelis, chiesi loro di interessarsi dell’annoso problema riguardante la chiusura della storica palestra (palazzetto di via Mola Vecchia…) Coni di Frosinone – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Era ed è una vera indecenza vedere uno dei simboli della nostra città ridotto nelle condizioni attuali, tra degrado e profondo abbandono e trovai assurdo che nessuno in questi recenti anni di amministrazione comunale nessuno se ne sia risolutamente mai interessato. Così, andando oltre il ruolo di semplice Consigliere di opposizione, pensando esclusivamente alla città, al Diritto di fare sport di tanti giovani, all’idea che ci sono da supportare e sostenere tante associazioni sportive del nostro territorio e che storiche strutture sportive pubbliche non possono morire così, posi la questione a chi poteva interessarsene”.

Angelo Pizzutelli

“Fui contattato poche ore dopo dal capogabinetto del presidente Nicola Zingaretti, Albino Ruberti, che attivò immediatamente la procedura per fare in modo che Regione e Coni potessero investire finalmente su questa struttura sostenendo il Comune di Frosinone. Ostacoli ne abbiamo certamente incontrati in questi anni, alcuni fisiologici altri posti sul tappeto dal comune di Frosinone. Ma la nostra caparbietà ci ha fatto insistere, vincere e centrare il risultato. Questa mattina la Giunta Regionale ha approvato la delibera che ci proietta con certezza verso la riapertura della storica struttura. Si torna dunque a sistemare il palazzetto Coni di Frosinone con interventi manutentivi a carico dell’Ente regionale e della società Sport e Salute del Coni pari ad euro 543mila, per la gioia e la soddisfazione degli sportivi frusinati e delle associazioni tutte che da qui a qualche mese potranno finalmente riappropriarsi di uno spazio storico, riammodernato ed assolutamente funzionale. L’occasione permettetemi, è foriera per ringraziare anche a nome degli sportivi tutti, la Regione Lazio con in testa i consiglieri Battisti e Buschini, il capogabinetto di Zingaretti Albino Ruberti unitamente al presidente della società Sport e Salute CONI Vito Cozzoli. Ed ora buon palazzetto a tutti, lo Sport di ‘squadra’ ha trionfato”.

Redazione Frosinone