“Le feste si avvicinano e sempre più spesso tutti noi, siamo soliti regalare prodotti enogastronomici ai nostri amici o ai nostri familiari – ha affermato Vittorio Venditti, responsabile Dip. Cultura Rurale Fratelli d’Italia Frosinone – Alla base di ciò, il dipartimento provinciale Cultura Rurale di Fratelli d’Italia, sprona tutti a scegliere le eccellenze del nostro territorio, formaggi, carni, vini e molto altro possono riempire cesti e tenere alto il Made in Ciociaria, non è la prima volta che il nostro dipartimento rivolge questo appello a tutti i cittadini e questo perché, per Fratelli d’Italia bisogna rafforzare ciò che dà importanza e lustro alla nostra amata terra. I prodotti di alta qualità li abbiamo, molte volte anche a prezzi accessibilissimi facciamoli conoscere sempre di più.Buon acquisti a tutti”.

“In vista del Natale è doveroso rivolgere un importante appello a tutti: acquistare prodotti a KM 0 dei nostri comuni – ha aggiunto Maria Lucia Belli, presidente GN MSGC – Tante piccole attività hanno affrontato un periodo terribile fatto di chiusure e tante spese sulle spalle di cui farsi carico, per tenere aperte le proprie attività. Tanti giovani volenterosi che fanno fatica a coltivare i propri interessi. C’è bisogno di un occhio di riguardo soprattutto per le festività natalizie

, e non solo, ad acquistare prodotti tipici e vicini a noi per fare regali e per sostenere allo stesso tempo le attività locali. Dal mondo culinario forse più presente a quello del piccolo artigianato, tutti indistintamente vanno aiutati. Purtroppo la pandemia non è stata di aiuto e non dobbiamo quindi abbandonarli ma al contrario sostenerli.

Il Natale a KM 0 farà in mondo di riscoprire quelle tradizioni e quei valori tipici di ogni piccolo paese. Tradizione e mondo culinario vanno forse di pari passo e sono un binomio importante da cui ripartire”.

Redazione Digital