Frosinone, ecco il Free Park a due passi dall’Henry Hotel basket pallavolo calcetto e skate

Il prossimo 12 marzo, alle 11.30, si terrà l’inaugurazione del Free park comunale, la nuova area verde attrezzata del capoluogo, progettata dall’amministrazione Ottaviani, che potrà essere frequentata in modo del tutto gratuito, anche nelle ore serali, grazie a un sistema di efficientamento energetico che permetterà una illuminazione sufficiente su tutta l’area e un risparmio notevole sotto il profilo economico.

Il Free park è stato realizzato dal Comune di Frosinone nell’area CDR/CDU, in via Cesare Terranova, alle spalle dell’ex struttura dell’ Henry Hotel, all’interno del quadro delle opere di urbanizzazione e socializzazione del quartiere, creando nuovi spazi funzionali, fruibili dall’intera collettività. Il free park si compone di tre zone distinte: una destinata all’area sport in cui si possono praticare il basket e altri sport di squadra; l’area giochi attrezzata per i più piccoli; infine, l’area relax per socializzare e rilassarsi all’aperto. Il free park sarà inaugurato ospitando, sabato prossimo, alcune squadre giovanili di basket attive nel capoluogo, di concerto con l’associazione sportiva Scuba e con numerosi altri appassionati della palla a spicchi.

Redazione Frosinone