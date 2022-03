Ferentino, nuove opportunità e sviluppo territorio con risorse PNRR

Si è tenuto ieri a Ferentino, nella splendida cornice della biblioteca, affacciata sulla antica via Consolare, l’ultimo di una serie di incontri promossi dalla presidenza del consiglio provinciale di Frosinone. Sotto l’egida dei rappresentanti della Lega, Luca Zaccari e Pasquale Ciacciarelli, riferimento in Regione per tutte le dinamiche che ne scaturiranno, di concerto con l’on. Mario Abbruzzese e con il presidente della provincia, Antonio Pompeo, ieri nella duplice veste di sindaco e presidente, ospitando i presenti come primo cittadino della città gigliata. Il circuito dei convegni ha come scopo la divulgazione circa le dinamiche del PNRR, promuovendo l’incontro tra le pubbliche amministrazioni e le aziende private in grado di accompagnare gli enti durante il necessario processo di transizione digitale.

Le risorse del Piano Nazionale saranno cospicue, ma non saranno gratuite. A tal proposito sarà fondamentale per gli enti acquisire tutte le competenze necessarie a produrre valore attraverso gli interventi che andranno posti in essere. Il rilancio dei comuni e dei piccoli borghi, incentivando il turismo attraverso la leva del digitale, il tema cardine delle argomentazioni trattate. Ospiti ed intervenuti nel condividere lo stato dell’arte nei propri comuni, il primo cittadino di Filettino, Gianni Taurisano e l’avvocato Tommaso Cenciarelli, consigliere comunale di Paliano. Al tavolo anche controparti tecniche, come Enzo Altobelli, già attivo su bandi del Pnrr, e Fabio Paris, consulente e promotore del progetto “Cultura in Digitale” che si pone da trait d’union tra enti, aziende e utenti finali. Tra le aziende già presenti al tavolo degli attori, Kromin. Intervenuto nel dibattito, il project manager Pasquale Gallo ha descritto la realtà frusinate, votata al digitale ed al multimediale, declinando le linee di intervento attraverso cui l’azienda si propone di affiancare le amministrazioni locali nel delicato processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Redazione Digital