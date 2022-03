Veroli, niente telecamere bagni pubblici chiusi e parcheggio multipiano abbandonato

di Giorgio Mauti*

Su un quotidiano locale in edicola leggo: “Multipiano, tutto fermo. Il gestore ancora non c’è. Il gruppo FdI attende risposte dal Comune”.

Il sottoscritto conosce bene la situazione in quanto titolare di un abbonamento annuale pagato regolarmente nel mese di maggio dello scorso anno. Abbonamento che comportava la fruizione di alcuni servizi (videosorveglianza, ascensore, pulizia) ormai non più assicurati da quasi 6 mesi.

Il cartello “parcheggio non custodito” è sempre lì. I bagni pubblici restano sempre chiusi. Altro che zona indicata come “area di accoglienza dei turisti”!

Più volte con diverse e-mail corredate anche da foto ho fatto a Lei presente la situazione del parcheggio multipiano, situazione che evidenzia lo stato di abbandono di una struttura a suo tempo realizzata con un pubblico investimento di grande portata.

Ora che Lei non risponda a me,semplice cittadino, forse non importa molto. È solo questione di sensibilità. Ma se è vero, come leggo nell’articolo, che un gruppo consiliare di minoranza ancora “attende risposte dal Comune” sull’argomento allora saremmo all’annullamento della normale dialettica che dovrebbe essere alla base di una corretta amministrazione della cosa pubblica.

Comunque mi auguro di leggere al più presto sulla stampa che una situazione di interesse generale venga finalmente affrontata e risolta. Magari impegnandosi con la stessa sollecitudine con la quale sulla stampa “ci si fa belli” annunciando “un giorno sì ed un altro pure” opere faraoniche future o altre opere pubbliche in via di ultimazione e che tuttavia sembrano non avere mai termine.

Distinti saluti. Prof. Giorgio Mauti

Mail inviata dal prof. Giorgio Mauti al sindaco di Veroli