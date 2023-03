Frosinone, “Contro le polveri sottili non occorre lavare le strade l’opposizione fa propaganda”

Sonoramente sconfessata l’opposizione dal consigliere di maggioranza dr.ssa Petricca e dal sindaco dr. Mastrangeli, nel corso dell’ultimo Question Time, la risibile citazione di una riduzione del 60% delle polveri sottili con il solo lavaggio delle strade. La minoranza si è coaugulata sull’esposizione di una lettura in odore di propaganda, tratta addirittura da una rivista di automobili, facendola propria e rappresentandola, purtroppo, in consiglio comunale. Ridicolizzato con una informazione grottesca l’impegno dell’Europa, dell’Italia, delle Regioni e dei Comuni impegnati nella lotta alla riduzione delle polveri sottili. Nel Question Time si è reso necessario riattualizzare quanto già pubblicato dai dottori Martino e Petricca nel 2020, di seguito riportato, in dovuta risposta alla sconveniente citazione dell’opposizione. “Presumere che il lavaggio stradale sia la ricetta per combattere l’inquinamento da polveri sottili, costituisce una esemplificazione sottesa dalla non conoscenza degli scarsi risultati ottenuti con precedenti e validate sperimentazioni – ha affermato il consigliere comunale Teresa Petricca – Diversa considerazione è quella espressa, guarda caso, dall’Unione petrolifera che afferma che “interventi anche modesti sulla pulizia e manutenzione delle strade cittadine, darebbero risultati di gran lunga superiori in termini di abbattimento delle emissioni di PM10…rispetto agli effetti praticamente nulli derivanti dal blocco delle auto diesel…”. L’Unione Petrolifera quando afferma che in larga percentuale il particolato dipende dal deterioramento degli pneumatici, dei freni e del manto stradale e solo in piccola parte dagli scarichi delle auto, privilegia l’effetto del lavaggio stradale rispetto il blocco delle auto, che da sempre si muovono consumando carburante che, qualcuno, ovviamente, commercializza. Comprensibile che ognuno porti l’acqua al proprio mulino. La Regione Veneto, al fine di stanziare quanto l’operazione del lavaggio stradale potesse incidere sulle concentrazioni in aria di PM, ha realizzato un progetto il cui risultato sull’impatto ambientale, ha dimostrato:

1. a Vicenza, un modesto effetto di riduzione delle concentrazioni di PM10 in aria, variabile tra il 7 e il 17% di diminuzione media delle concentrazioni durante il tempo relativo alla sperimentazione;

2. a Mestre, in alcuni casi ed in misura modesta, si è evidenziato un risultato di breve durata, con esaurimento nell’arco di un giorno;

3. a Padova non è stato possibile affermare, con accettabile significatività, che la sanificazione stradale sia stata positiva sulle concentrazioni di PM10 e benzo(a)pirene nell’aria. Solo a Frosinone il lavaggio risulterebbe… miracoloso!” Tutto ciò mentre, come noto e già riportato nei giorni precedenti dagli organi di stampa, l’amministrazione comunale è attivamente impegnata in tavoli di lavoro interassessorili e multidisciplinari per l’elaborazione di un piano sartoriale di risanamento dell’aria, che oltre le indicazioni della Regione, preveda azioni adeguate e precipue per il comune di Frosinone”.

Redazione Frosinone